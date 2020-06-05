Світ пережив найтепліший травень в історії – кліматологи

У травні 2020 року у світі була зафіксована найвища середня температура за весь час спостережень, повідомила 5 травня мережа ЄС із моніторингу клімату, Коперниківська служба змін клімату (C3S).

«По-справжньому великі аномалії почалися ще в січні, і відтоді цей сигнал був досить стійким», – сказала AFP старший науковий співробітник C3S Фрейя Вамбурґ.

Кліматологи вказують, що в російському Сибіру, який містить значну частину вічної мерзлоти Землі, температура травня була на 10 градусів за Цельсієм вища від середньої за час спостережень від 1981 до 2010 року. На окремих частинах річок Об та Єнісей спостерігався рекордно ранній прорив льоду.

В усьому світі середня температура поверхні Землі за 12 місяців (від червня 2019-го до травня 2020 року) була майже на 1,3 градуса вищою від доіндустріального рівня – орієнтиру, яким часто вимірюється ступінь глобального потепління.

Теплова хвиля в деяких районах Сибіру та Аляски спричинить особливу тривогу в регіонах, які минулого року були охоплені величезними лісовими пожежами.

У всьому світі травень був на 0,63 градуса тепліший за середній травень від 1981 до 2010 року.

На відміну від світових тенденцій, травень 2020 року в українсській столиці виявився найхолоднішим у XXI столітті, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Середньомісячна температура повітря в Києві становила 12,4 градуса, що на 2,8 градуса нижче за кліматичну норму.