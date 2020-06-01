Київський травень 2020 року виявився найхолоднішим у XXI столітті – обсерваторія

Травень 2020 року в Києві виявився найхолоднішим у XXI столітті, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середньомісячна температура повітря в Києві становила 12,4 градуса, що на 2,8 градуса нижче за кліматичну норму.

Найхолодніше в Києві було 13 травня, коли мінімальна температура повітря під ранок опустилася до 2 градусів. Найтепліше було 11 травня, коли максимальна температура після полудня піднялася до 27,6 градуса.

«Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 122 мм, або 230% кліматичної норми. Він трохи компенсував недобір опадів, який у столиці спостерігався з минулого літа. У рейтингу найвологіших цьогорічний травень став шостим», – заявили кліматологи.

Директор Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Олександр Косовець розповідав, що як для 21 століття цьогорічний травень аномальний. Востаннє він був таким холодним у 1990 році.