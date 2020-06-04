В Україну заходить температурне літо – синоптики

В Українському гідрометцентрі повідомили, що у п’ятницю, 5 червня, в Україні температура повітря подекуди сягатиме 28-ми градусів, які характерні для календарного літа і яких не було, відколи воно почалося.

«5 червня в Україні, крім південної частини, невеликий, в Карпатах та на північному сході країни помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, південних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14; вдень 19-24, на півдні країни місцями 25-28», – йдеться в повідомленні.

Крім того, синоптик Наталка Діденко у фейсбуці також уточнила, що у Києві п’ятниця буде з дощем та грозою, вітер буде південно-західний, поривчастий. Найближчої ночі +10+12 градусів, завтра вдень потеплішає до +22+24 градусів, додала вона.

«Вже з 6-го червня тепло розкручуватиметься далі і нас чекають спекотні деньки. На Трійцю в Україні очікується +23+28 градусів, на Півдні та Сході місцями до +30 градусів. За попередніми прогнозами, наступний тиждень в Україні буде спекотним та переважно сухим. Проте в західних областях литимуть дощі та очікується нижча температура повітря», – повідомила Наталка Діденко.

За кліматичною характеристикою червня від Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у перший місяць літа в Україні складає 16-21 тепла, в гірських районах 9-15 тепла. Абсолютний максимум температури повітря становить +32+39. Синоптики кажуть, що у червні збільшується у порівнянні з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи.