Метеорологічне літо у Києві спізнюється на два тижні – обсерваторія

У Києві метеорологічне літо станом на 2 червня ще не настало. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезнєвського.

Зазначається, що середньостатистично літо у столиці України настає 14 травня, а найпізніше 7 червня.

«Цьогорічна весна була дуже контрастною, якщо березень був вищим за кліматичну норму на 5,8 градуса, то травень виявився холоднішим на 2,8 градуса», – мовиться у повідомленні.

У обсерваторії зазначили, що за сезон у Києві випало 176 мм опадів, що склало 125% кліматичної норми.