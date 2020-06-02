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02 червня 2020, Київ 14:52
Новини | Події

Метеорологічне літо у Києві спізнюється на два тижні – обсерваторія

Травень у Києві був прохолодним та дощовим

У Києві метеорологічне літо станом на 2 червня ще не настало. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезнєвського.

Зазначається, що середньостатистично літо у столиці України настає 14 травня, а найпізніше 7 червня.

«Цьогорічна весна була дуже контрастною, якщо березень був вищим за кліматичну норму на 5,8 градуса, то травень виявився холоднішим на 2,8 градуса», – мовиться у повідомленні.

У обсерваторії зазначили, що за сезон у Києві випало 176 мм опадів, що склало 125% кліматичної норми.

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