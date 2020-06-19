ДСНС попереджає про дощі й підйом води в Карпатах і пожежну небезпеку на сході

В районі Карпат України 19 червня варто очікувати значних дощів і підйому рівня води, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у карпатських річках рівень води підніметься на 0,5-1,5 метра над поточними відмітками.

«При сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, утворення локальних селевих потоків, що може мати негативні наслідки. На окремих ділянках річок басейнів Дністра, Прута можливий вихiд води на заплаву та досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових госпоб’єктiв», – попереджає служба.

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За даними Укргідрометцентру, вдень 19 червня майже по всій Україні (за винятком Донецької, Луганської та Харківської областей) очікуються грози та шквальний вітер швидкістю близько 15-20 метрів на секунду.

Крім того, ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр повідомляє про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на сході та півдні: в Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій та Луганській областях.