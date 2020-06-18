В Україні через негоду знеструмлені 69 населених пунктів

Станом на 7:00 18 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) знеструмлені 69 населених пунктів у трьох областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждали Чернігівська та Житомирська області, де без світла залишилися 34 і 27 населених пунктів відповідно. Також є відключення електрики на Київщині.

Також рятувальники інформують про часткове пошкодження покрівель унаслідок негоди 17 червня на території 3 областей (Вінницька, Одеська, Рівненська). Постраждав 21 житловий будинок та будівля селищної ради, впали 2 дерева, підтоплено 5 житлових будинків, 18 дворогосподарств.