У Мінінфраструктури розповіли, як стихія у західному регіоні вплинула на залізничний рух

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що працівники транспорту другу добу працюють над ліквідацією наслідків повеней у західному регіоні, в результаті чого постраждали і об’єкти залізниці.

«Пошкоджено залізничну інфраструктуру на перегонах Яремче-Микуличин та Микуличин-Ворохта. Тому відучора було тимчасово призупинено рух приміських поїздів № 6402/6401 Івано-Франківськ-Ворохта-Івано-Франківськ», – повідомив Криклій.

За його словами, з 24 червня не курсуватимуть і 4 приміські поїзди: Коломия-Снятин, Снятин-Коломия, Ворохта-Івано-Франківськ та Івано-Франківськ-Ворохта. З 25 червня «Укрзалізниця» скасувала курсування трьох поїздів: Снятин-Коломия, Коломия-Снятин, Ворохта-Івано-Франківськ.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, через негоду зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1850 метрів берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 кілометрів автодоріг та 130 мостів загалом у Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами. Крім офіційно підтверджених 3 жертв, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

На сьогодні заплановане засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У західний регіон вилетіла урядова делегація на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.