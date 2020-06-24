Затоплення на заході України перевершує масштаб 2008 року – прем’єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що затоплення в західних областях України, спричинені сильними дощами, перевершують масштаб 2008 року.

«Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус. Далі проінспектуємо гірський район і після обіду проведемо комісію ТЕБ і НС, де будемо ухвалювати необхідні для подолання наслідків стихії рішення», – заявив Шмигаль.

Голова уряду разом з іншими членами Кабміну 24 червня перебувають на заході України в постраждалих від повеней регіонах.

Внаслідок повеней, від яких постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська і Закарпатська області, за офіційними даними, загинули три людини, ще одна – вважається зниклою безвісти.

Повідомляється, що загалом зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1850 метрів берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 кілометрів автодоріг та 130 мостів загалом у Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

23 червня через погіршення погодних умов на Прикарпатті і Буковині оголосили «червоний» рівень небезпеки.

Раніше рятувальники попередили, що 24 червня через максимальне підвищення рівня води у річці Прут у Чернівецькій області може затопити кілька сіл, а також сільськогосподарські угіддя.