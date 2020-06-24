У Чернівецькій області через паводок без газу залишились 5,5 тисяч споживачів

У Чернівецькій області через паводок без газопостачання залишились 5,5 тиссяч споживачів у 18 населених пунктах, повідомила у фейсбуці компанія «Чернівцігаз».

«Через паводок, який став причиною руйнування опор під газопроводами, що проходять над річкою Черемош, довелося припинити постачання газу», – пояснили у компанії.

Повідомляється, що найбільше пошкоджених ділянок газопроводів у Вижницькому та Кіцманському районах, де відбулося підтоплення населених пунктів та вимивання ґрунтів з цілих ділянок підземних газопроводів.

«Наразі ступінь шкоди, нанесеної критичній інфраструктурі області, з’ясовується», – додали на підприємстві.

Напередодні рятувальники попередили, що 24 червня через максимальне підвищення рівня води у річці Прут у Чернівецькій області може затопити кілька сіл, а також сільськогосподарські угіддя.​

За ранковими зведеннями від ДСНС, у Чернівецькій області, що опинилася в числі найбільш постраждалих через негоду, залишаються підтопленими 15 населених пунктів. З підтоплених житлових будинків врятували 60 людей, у тому числі 11 дітей, відселили 101 особу.