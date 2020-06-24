Шмигаль вилетів на охоплене паводками Прикарпаття

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вилітає на Прикарпаття для координації роботи з подолання наслідків негоди.

«Жахливі повені на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю до Івано-Франківської області, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди», – написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі в середу вранці.

Також, за даними пресслужби МВС, до Івано-Франківська також вилетіли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, очільник ДСНС Микола Чечоткін.

Раніше сьогодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що негода і спричинені нею наслідки забрали життя трьох людей на Прикарпатті. За даними відомства, підтоплено 187 населених пунктів. Потужні паводки зберігаються у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. Негодою в західному регіоні зруйновано 110 кілометрів доріг, порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами. Евакуація знадобилася майже чотирьом сотням людей.

23 червня через погіршення погодних умов на Прикарпатті і Буковині оголосили «червоний» рівень небезпеки.

Напередодні рятувальники попередили, що 24 червня через максимальне підвищення рівня води у річці Прут у Чернівецькій області може затопити кілька сіл, а також сільськогосподарські угіддя.​

В Україні у середу продовжаться дощі та грози, повідомили у Гідрометцентрі. Грози очікуються по всій території країни, окрім східних областей. У західних областях, що потерпають від паводків, очікуються значні дощі першого рівня небезпечності.