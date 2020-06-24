Троє жертв, потужні паводки і руйнування – ДСНС про негоду за минулі день і ніч на заході України

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що негода останніх днів спричинила суттєві перебої в життєдіяльності переважно західних областей.

Повідомляється, що негода і спричинені нею наслідки забрали життя трьох людей на Прикарпатті.

За даними ДСНС, станом на ранок 24 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях, найбільше – в Івано-Франківській – 62.

«Інтенсивні опади протягом 22-23 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях», – йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними відомства, підтоплено 197 (станом на ранок 24 червня – 187 – ред.) населених пунктів, понад 5 тисяч будинків, а також понад 9 тисяч присадибних ділянок, підвальні приміщення, колодязі.

«Зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1 тис. 850 м. берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області, 30 метрів дамби № 5 у Чернівецькій області; пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів (Івано-Франківська – 427 км доріг та 130 мостів, Львівська – 2,3 км автодоріг, Чернівецька – 380 м та 4 мости), 280 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м) у Чернівецькій області; порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами (Івано-Франківська – 21, Чернівецька – 6, Закарпатська – 5, Львівська – 2,)», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, нині евакуйовано 389 людей, з них 76 дітей.

Напередодні рятувальники попередили, що 24 червня через максимальне підвищення рівня води у річці Прут у Чернівецькій області може затопити кілька сіл, а також сільськогосподарські угіддя.​

23 червня через погіршення погодних умов на Прикарпатті і Буковині оголосили «червоний» рівень небезпеки. Унаслідок потужних злив гірські річки у Карпатах завдали значних руйнувань.

В Україні у середу продовжаться дощі та грози, повідомили у Гідрометцентрі. Грози очікуються по всій території країни, окрім східних областей. У західних областях, що потерпають від паводків, очікуються значні дощі першого рівня небезпечності.