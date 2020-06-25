Одещина готується до можливої повені – голова ОДА

Одеська область готується до можливої повені, заявив голова обласної державної адміністрації Максим Куций.

Як йдеться в повідомленні пресслужби ОДА, до Одещини насувається велика кількість води з західної України, а Бессарабія і північ області вже потерпають від повені.

«Мобілізували керівників Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяківської та Яськівської ОТГ – саме вони можуть бути уражені негодою в першу чергу, а тому вже зараз разом із працівниками ДСНС, Національною поліцією та прикордонниками працюємо, щоб вжити всіх необхідних заходів безпеки й обмежити доступ людей у найближчі дні до потенційно небезпечних місць», – сказав Куций.

За його словами, Одеська ОДА разом із Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор’я і нижнього Дунаю вже в посиленому режимі здійснюють моніторинг і контроль за ситуацією на водних об’єктах.

«Ми добре знаємо, що з природою краще не жартувати. У ці вихідні мешканцям Одещини та туристам краще пропустити відпочинок на річці чи лимані. Це може бути смертельно небезпечно, – сказав Куций.

За офіційними даними, через негоду на заході України підтоплені майже 300 населених пунктів. Стихія забрала життя трьох людей. Влада напередодні повідомляла, що одну людину вважають зниклою безвісти.

За даними Укргідрометцентру, 25 червня у західних та Одеській областях – місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.