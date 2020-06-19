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19 червня 2020, Київ 12:42
Політика

Колишній помічник регіонала і заступник Зубка: що ми знаємо про нового міністра захисту довкілля

Роман Абрамовський в 2019 році вдруге став заступником міністра

Верховна Рада затвердила кандидатуру Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів. До цього він вже працював заступником виконувачки обов’язків міністра енергетики Ольги Буславець, а кілька років тому – заступником голови Мінрегіонбуду Геннадія Зубка. Радіо Свобода зібрало факти про нового члена уряду.

Біографія:

Абрамовський до призначення був заступником міністра енергетики та захисту довкілля, на цю посаду його призначили в жовтні 2019-го. Обов’язки керівника цього міністерства тимчасово виконує Ольга Буславець. Відтак парламент знову розділив міністерство енергетики та захисту довкілля на окремі відомства.

Роман Абрамовський народився 1973 року в Комсомольську, Росія. Згідно з довідником «Офіційна Україна», в 90-х часто змінював місце роботи. У 1992-94 роках був директором акціонерного товариства «Юрзовнішконсульт».

Потім він працював у сільськогосподарській компанії «Украгробізнес», з 1995 по 2000-й був заступником директора підприємства «Консул-моторс». Очолював або був заступником голови підприємств «Автоленд», «Металіст», «Укрстальконструкція», будівельної компанії «Ріола Модуль».

Геннадій Зубко очолював Мінргеіонбуд з 2014 по 2019 рік. Протягом кількох місяців у 2015 році Абрамовський був його заступником
Геннадій Зубко очолював Мінргеіонбуд з 2014 по 2019 рік. Протягом кількох місяців у 2015 році Абрамовський був його заступником

За даними медіа, в 2006-му році Абрамовський закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.

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У лютому-вересні 2015 року був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка. Звільнився за власним бажанням.

Факти:

  • Згідно з базою даних «Посіпаки», у 2013 році Абрамовський був помічником народного депутата 7 скликання від «Партії Регіонів» Олександра Бобкова на платній основі.
  • Після призначення Абрамовського заступником Зубка в 2015 році проєкт «Наші гроші» вказав на те, що будівельна компанія «Укрстальконструкція», якою з 2008 по 2012 рік керував новопризначений держслужбовець, контролюють Сергій та Олександр Тарута.
  • У своїй декларації Абрамовський вказав понад 2,5 мільйона гривень та 460 тисяч євро готівкою, які зберігаються в українській філіїї російського «Сбербанку». Також він задекларував 970 тисяч доларів та 890 тисяч гривень, які в банку тримає його дружина Світлана Юрченко. Абрамовський також задекларував квартиру та два паркомісця, годинник Ulisse Nardin, годинник дружини Bregeut і її ж ювелірні коштовні прикраси дружини. Родина володіє трьома автомобілями – Mercedes Benz, Land Rover та BMW. Водночас зарплата Абрамовського за основним місцем роботи за 2019 рік склала 262 207 гривень.
  • У коментарі «5 каналу» щодо своїх планів на чолі Міністерства захисту довкілля Абрамовський назвав реформу управління відходами та державно-екологічного контролю.
  • Абрамовський має 25% у власності компанії «Український морський альянс», яка спеціалізується на рибальстві. Його дружині належить 37% у фірмі «Корнел Україна» (виробництво пластмасових та гумових виробів, будівельна галузь). Світлана Юрченко має компанії з виробництва електроенергії «Трескон», «Інконі» та «Інтоні» (частки в статутному капіталі цих фірм їй передав чоловік минулого року), підприємство «Київгідромонтаж» (будівництво житлових і нежитлових будівель, водних споруд, торгівля будматеріалами). Вона також має 50% власності у компанії з виробництва електроенергії «Кам’янка-Столар» та будівельному підприємстві «Республіканський центр будівельних експертиз».​

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Напередодні Верховна Рада затвердила кандидатури міністра культури Олександра Ткаченка та віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції ​Ольги Стефанішиної.​

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    Еліна Сардалова

    Редакторка стрічки новин і журналістка. У 2014-му році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за фахом «арабська мова», у 2017-му - Могилянську школу журналістики. На Радіо Свобода працюю з 2016 року.

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