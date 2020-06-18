Разумков анонсував розгляд сьогодні у Раді питання про призначення міністра освіти

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що сьогодні парламент розгляне питання про призначення міністра освіти.

«Надійшов пакет документів на кандидата на призначення на посаду міністра освіти. Сьогодні будемо розглядати це питання після перерви», – повідомив Разумков у перебігу засідання.

Тим часом під стінами парламенту мітингувальники влаштували протест «Шкарлет нам не міністр».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Проєкт відповідної постанови парламент зареєстрував 17 червня.

3 червня представниця парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун («Голос») повідомила Радіо Свобода, що комітет провів бесіду тільки з одним кандидатом на посаду міністра освіти і науки – Сергієм Шкарлетом.

Із відкритих джерел відомо, що Сергій Шкарлет свого часу балотувався до Чернігівської облради і від Партії регіонів, і від «Блоку Петра Порошенка». Із 2010 року і досі є ректором Чернігівського державного технологічного університету. На сайті цього закладу збереглося фото за 2013 рік, на якому тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручає Шкарлету нагрудний знак та посвідчення «Заслужений діяч науки і техніки України».

Нині обов’язки міністра освіти і науки України тимчасово виконує Любомира Мандзій.