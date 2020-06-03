У комітеті ВР з питань освіти заявили, що спілкувалися лише з одним «кандидатом» на крісло очільника МОН

У комітеті Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій відбулася бесіда з Сергієм Шкарлетом, із поки єдиним ймовірним кандидатом на посаду міністра освіти і науки, який прийшов у комітет на «співбесіду», повідомила 3 червня у коментарі Радіо Свобода голова підкомітету Інна Совсун.

«Це не була офіційна співбесіда. Це було спілкування його з комітетом, після якого комітет жодних рішень не приймав. Це була зустріч для того, щоб він розповів про себе. Після цієї зустрічі у комітету немає рекомендації щодо його призначення або непризначення. Ніякої дорадчої позиції комітет не висловив», – розповіла Інна Совсун, додавши, що зустріч була закритою і її не афішували.

Совсун заявила, що відповіді кандидата стосовно бачення своєї роботи у міністерстві викликали певний «подив».

«У нього спитали: навіщо ви йдете у міністри? Він сказав: «Ну, як вам сказати, я – четверте покоління освітян, у мене всі – освітяни, і тому я йду у міністри»... Якщо у питаннях вищої освіти він ще якось орієнтувався, то на будь-які питання за межами вищої освіти він не дав жодної конкретної відповіді», – зазначила Інна Совсун.

Вона додала, що запитала у Шкарлета про його співпрацю з Партією регіонів.

«Коли я його про це спитала, він спочатку сказав, що він не був членом Партії регіонів, а потім сказав, що він був, але, мовляв: «Ви ж розумієте, це були такі часи, що всім видавали партквиток, я був вимушений», – розповіла Совсун.

У комітеті Радіо Свобода також повідомили, що подання на Сергія Шкарлета від прем’єр-міністра немає, на відміну він кандидатів на посади міністрів інших відомств.

З відкритих джерел відомо, що Сергій Шкарлет свого часу балотувався до Чернігівської облради і від Партії регіонів, і від «Блоку Петра Порошенка». Із 2010 року і досі є ректором Чернігівського державного технологічного університету.

Нині тимчасово виконує обов’язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.