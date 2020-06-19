Верховна Рада призначила Абрамовського міністром захисту довкілля

Верховна Рада підтримала призначення Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів на засіданні 19 червня.

За відповідну постанову проголосували 264 парламентаря, переважно – представники «Слуги народу». Проти висловилився 21 народний депутат, головно – «Європейська солідарність». 51 парламентар утримався.

Виступаючи перед народними депутатами до голосування, Абрамовський перелічив основні виклики, з якими планує працювати на цій посаді.

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«Я чітко знаю, що робити, щоб ліквідувати і наслідки промислового забруднення, і адаптуватися чи запобігати змінам клімати. Багато питань в лісовому господарстві, багато питань в інфраструктурі поводження з відходами, в тому числі радіоактивними. Ми вступили в період маловоддя, це теж неабиякий виклик, з яким доведеться дати раду і боротися з цим маловоддям», – сказав він.​

Абрамовський також подякував Кабінету міністрів за рішення наново розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля на два відповідні відомства.

«Це дасть можливість більшість концентруватися нашому міністерству на екологічній політиці, на ощадливому використанні природних ресурсів», – додав чиновник.

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До призначення Абрамовський працював заступником міністра енергетики.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував парламенту призначити міністром захисту довкілля Романа Абрамовського, а міністром культури – Олександра Ткаченка. На посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України він висунув Ольгу Стефанішину.

Кандидатури Стефанішиної та Ткаченка Верховна Рада затвердила 4 червня.