Чому Рада не підтримала доопрацьовану програму дій уряду? Версії депутатів і міністрів

Верховна Рада України у четвер, 18 червня, не підтримала доопрацьовану програму дій уряду: за неї проголосували лише 207 народних депутатів за необхідних 226 голосів. 69 висловилися проти.

Це була друга спроба проголосувати за програму дій уряду, яку парламентарі провалили. Таким чином, Кабінет міністрів не отримав річний імунітет від відставки.

Радіо Свобода запитало депутатів і міністрів про причини такої ситуації. Їхні думки розділилися.

ЩО КАЖУТЬ ДЕПУТАТИ?

Андрій МОТОВИЛОВЕЦЬ, член фракції «Слуга народу»:

– Друга програма дій дійсно виконує програму партії і програму президента. Саме цього ми хочемо від уряду.

Чому багато хто не дав голосів? Бо проблема в довірі. Велика кількість комітетів знаходиться зараз без законопроєктів уряду. Ми запитуємо: «Добре, ви гарно написали, але дії? Ми не бачимо підтвердження ваших слів діями».

Лада БУЛАХ, членкиня фракції «Слуга народу»:

– Мене просто лякають дії уряду, які призупиняють реформи в Україні.

Те, що ми напрацьовуємо в комітетах, те, що ми намагаємося навпаки запровадити і довести до кінця та зреалізувати, уряд це чомусь зупиняє.

Ну і одна з головних особисто моїх претензій – це Міністерство внутрішніх справ і його очільник пан Аваков. Я не буду голосувати і підтримувати уряд, поки в ньому лишається цей міністр, який готовий робити все завгодно, все, що можливо, щоби його не реформувати.

Дмитро ІСАЄНКО, член фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

– Ми проголосували проти.

– Так. Але просто, як ви вважаєте: чому програма недоопрацьована? Тому що не було бажання її доопрацювати чи тому що немає бачення, як вона має виглядати.

– Не можу вам сказати. Те, що стосується будівництва, наприклад, всі пропозиції, які ми надавали, вони були прийняті. Решта питань – це до економічного комітету.

Олексій ГОНЧАРЕНКО, член фракції «Європейська солідарність»:

– Уряд працює більше ніж 100 днів. Яка програма!? Вже треба звітувати, а не програми писати. А звітувати нема про що.

При чому програму потрібно було виносити в перші декілька тижнів. Ну місяць максимум роботи цього уряду. Це би можна було зрозуміти. Тепер у цьому немає жодного сенсу.

– Зараз є підстави для відставки уряду?

– З моєї точки зору, політичні так. Вони втратили легітимність, не отримавши мандат довіри від парламенту.

– Чи може вона відбутись найближчим часом?

– Я не знаю, це залежить не від нас.

Андрій НІКОЛАЄНКО, член фракції «Батьківщина»:

– Це покращена версія реферата, розгорнута. Розгорнутий реферат.

Є гарні тези там, гарні побажання, але нема чіткої стратегії. Ми розуміємо, що навіть за бажання уряду реалізовувати те, що вони написали (навіть без конкретних цифр) у них не буде на це спроможності.

Ярослав ЖЕЛЕЗНЯК, член фракції «Голос»:

– У нас вже закінчується перша половина 2020 року, а уряд тільки затверджує свою стратегію на 2020 рік.

Ця програма, на жаль, залишилась таким же твором, як і перший варіант, і вона нереалістична. Вона протирічить нашим міжнародним зобов'язанням. Вона протирічить здоровому глузду.

Це була така колективна безвідповідальність. Кожен накидав, що зміг. Зробили, написали якісь нереалістичні речі. Хтось завантажив з інтернету, хтось завантажив з предмету відання комітетів Верховної Ради, хтось креативно підійшов: завантажив з минулих програм дій уряду.

ЩО КАЖУТЬ МІНІСТРИ?

Денис ШМИГАЛЬ, прем'єр-міністр України:

– Питання були в політичній площині до імунітету уряду в період ось цих кризових часів.

– Чи є підстави для відставки уряду?

– Підстав для відставки уряду я не бачу.

Олег НЕМЧІНОВ, міністр Кабінету міністрів України:

– Це найбільш депутатська програма, з усіх, яка була. В цю програму була внесена найбільша кількість пропозицій від комітетів Верховної Ради.

Мені здається, що були проблеми до певних особистостей в уряді, були проблеми до нерозуміння чи несприйняття того, що в часи кризи, можливо, буде потреба якоїсь кадрової ротації, а це – неможливо.

Антон ГЕРАЩЕНКО, заступник міністра внутрішніх справ:

– До нашої частини програми мені невідомо, щоб були якісь зауваження. Якщо є зауваження до економічної і соціальної частин програми, то, я думаю, що варто коментарі отримувати у профільних міністрів і їхніх заступників.

– Але ж є зауваження до Арсена Авакова в депутатів. І постанова навіть є щодо його відставки.

– Дивіться: задача опозиції – критикувати владу. Задача влади – робити добрі справи і намагатись робити країну кращою. Ми робимо країну кращою.

Владислав КРИКЛІЙ, міністр інфраструктури:

– Мені здається, що просто частина людей не була присутня в залі і тому можна було трішки пізніше розглянути голосування.

Враховані були всі зауваження, пропозиції, рекомендації, тому вона є суттєво зміненою і тому власне причин, щоб її провалювати, не було.

– Чи є підстави для відставки уряду?

– Я підстав таких не бачу. Неприйняття програми не є ж абсолютним імперативом для того, щоб одразу уряд відправляти у відставку. Це – насправді гарна мотивація. Значить, треба краще, більше і наполегливіше працювати. Тому, значить, будемо працювати в таких умовах.

Олександр ТКАЧЕНКО, міністр культури:

– Програма була перероблена. Очевидно, не змогли переконати депутатів.

– Чи є можлива найближчим часом відставка уряду?

– Навряд чи.

Денис МАЛЮСЬКА, міністр юстиції:

– Програма досить стандартна. Нічим в погану сторону від інших програм, які затверджувались раніше історично парламентом, не відрізняється.

Тобто ті закиди, які є зараз, навряд чи є надто обґрунтованими.

Програма набагато ліпша, ніж попередня, яка подавалась нашим урядом. Гарно описана. Готові до дискусії по суті.