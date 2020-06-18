Рада не підтримала доопрацьовану програму дій уряду

Верховна Рада України у четвер не підтримала голосами народних депутатів доопрацьовану програму дій уряду. На пленарному засіданні за програму проголосували 207 народних депутатів за необхідних 226 голосів, 69 висловилися проти.

Це була друга спроба проголосувати за програму дій уряду, яку парламентарі провалили. Таким чином, Кабінет міністрів не отримав річний імунітет від відставки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прийшов у Раду для виступу з проханням до депутатів підтримати оновлену програму діяльності його уряду. За його словами, головною метою програми, є забезпечення гідного рівня життя українців. Програма, на думку Шмигаля, «прогнозує відновлення економічного зростання України уже в другому півріччі поточного року».

Низка депутатів висловилися за відставку уряду Шмигаля, а підтримку дій його уряду назвали неприйнятною, зокрема, через присутність в нинішньому Кабміні Арсена Авакова як міністра МВС. За його відставку під стінами Ради сьогодні мітингують протестувальники.

Раніше 4 червня парламент не підтримав програму дій уряду і відправив її на доопрацювання в Кабмін.