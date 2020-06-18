Зеленський назвав умови розгляду відставки Авакова – депутатка Кравчук

Президент України Володимир Зеленський озвучив владній фракції «Слуга народу» умови, за яких можливий розгляд питання про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це на брифінгу в парламенті 18 червня сказала представниця «Слуги народу» Євгенія Кравчук.

«Президент сказав, що якщо буть конкретні кандидатури на міністра МВС або у фракції будуть невдоволені Аваковим більше, ніж окремі депутати, то питання про його відставку може розглядатись», – сказала депутатка з владної фракції.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський назвав Арсена Авакова «потужним міністром». «Досі немає кращого міністра, так і є», – вказав Зеленський 6 червня, спілкуючись із журналістами в неформальній обстановці.

На початку червня депутати Верховної Ради зібрали необхідне число підписів для реєстрації постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згодом проєкт постанови 3606 з’явився на сайті парламенту.

Раніше очільник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція «Слуга народу») в ефірі Радіо Свобода назвав умови, за яких вимагатиме відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Аваков працює міністром внутрішніх справ уже понад шість років. Низка депутатів закидають міністру провал у реформуванні поліції та проблеми з розслідуванням резонансних справ.