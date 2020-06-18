Під Радою вкотре мітингували за відставку Авакова – фото

Сьогодні у Верховній Раді розглядали доопрацьовану програму дій уряду. Ухвалення цієї програми означало би імунітет для чинного уряду протягом року.Це була друга спроба проголосувати за програму дій уряду, яку парламентарі провалили. Таким чином, Кабінет міністрів не отримав річний імунітет від відставки.Того ж дня під парламентом зібрався мітинг з вимогами відставки чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Останнім часом такі мітинги відбуваються регулярно і по всій території України.Низка депутатів висловилися за відставку уряду Шмигаля, а підтримку дій його уряду назвали неприйнятною, зокрема, через присутність в нинішньому Кабміні Арсена Авакова як міністра МВС.