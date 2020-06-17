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17 червня 2020, Київ 18:50
Новини | Політика

Постанову про відставку Авакова внесли до сесійної зали – «Голос»

Акція «Геть Авакова» під Радою, Київ, 5 червня 2020 року

Комітет з питань правоохоронної діяльності вніс постанову фракції «Голос» до порядку денного сесії Верховної Ради. Про це повідомила партія 17 червня.

«Комітет проголосував за передачу цього питання до сесійної зали Ради. Це рішення ще не означає автоматичне включення розгляду постанови у порядок денний, але тепер Аваков на крок ближче до відставки», – повідомляє політична сила.

До того партія повідомила, що парламент розгляне питання про відставку Авакова.

Наразі постанова №3606 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ має статус «надано на ознайомлення».

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Раніше цього тижня депутати Верховної Ради зібрали необхідне число підписів для реєстрації постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згодом проєкт постанови 3606 з’явився на сайті парламенту з позначкою «Передано на розгляд керівництву».

Раніше очільник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція «Слуга народу») в ефірі Радіо Свобода назвав умови, за яких вимагатиме відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Аваков працює міністром внутрішніх справ уже понад шість років. Низка депутатів закидають міністру провал у реформуванні поліції та проблеми з розслідуванням резонансних справ.

В оточенні поліції: активісти біля Кабміну вимагали реформувати правоохоронців (відео)
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В оточенні поліції: активісти біля Кабміну вимагали реформувати правоохоронців (відео)

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