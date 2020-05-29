У «Слузі народу» назвали умови відставки Авакова

Очільник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція «Слуга народу») в ефірі Радіо Свобода назвав умови, за яких вимагатиме відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

«[Я вимагатиму відставки Авакова], якщо буде доведена його бездіяльність, або якщо на нього лягає політична відповідальність за всю систему Національної поліції», – сказав Монастирський.

Про це депутат розповів на тлі повідомлень про імовірне зґвалтування жінки правоохоронцями у поліцейському відділку у Кагарлику в ніч на 24 травня, а також масової перестрілки у Броварах 29 травня.

Чи має понести Аваков політичну відповідальність за ці випадки, обговорюватимуть на позачерговому засіданні правоохоронного комітету першого червня, додав Монастирський: «Чи він [Арсен Аваков] здійснює свої повноваження? Так, здійснює. Чи є до нього питання? Так, є питання. В тому числі, я думаю, ми на комітеті ці питання почуємо. В тому числі, і до нього, наскільки він адекватно відреагував на цю ситуацію».

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками із застосуванням зброї. Кількість затриманих сягнула 21-го.