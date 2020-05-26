Комітет Ради хоче на закритому засіданні розглянути справу про зґвалтування у відділі поліції

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності планує на позачерговому засіданні 1 червня розглянути справу двох поліцейських із Кагарлика на Київщині, підозрюваних у зґвалтуванні й побитті жінки у відділенні поліції.

Як йдеться в анонсі, розміщеному на сайті комітету, засідання відбудеться о 15:00 і проходитиме в закритому режимі.

«У понеділок 1 червня 2020 року о 15:00 планується проведення позачергового закритого засідання Комітету щодо ситуації, що сталась в Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року. На засідання буде запрошено керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань», – йдеться в повідомленні.

При цьому в русі «Чесно» закликали членів комітету провести засідання у відкритому режимі «з огляду на суспільний резонанс цієї події».

26 травня Голосіївський районний суд Києва вирішив взяти під варту без права внесення застави двох поліцейських із Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні й побитті жінки у відділенні поліції.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, «працівники поліції підозрюються у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством, і зґвалтуванні… У разі доведення вини правоохоронців у вчиненні цього злочину, їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі».

Раніше сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило, що оголосило підозру двом поліцейським через зґвалтування жінки у Кагарлицькому відділенні поліції на Київщині.

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

Крім того, ДБР заявляє, що правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Йому теж погрожували зґвалтуванням.