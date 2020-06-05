Фоторепортаж: Акції за відставку Авакова під Верховною Радою та Кабміном

5 червня під час акції за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова протестувальники запалили фаєри, димові шашки та поліцейський «бобік», який привезли із собою. У Верховній Раді тим часом тривала година запитань до уряду, де виступав Арсен Аваков.



Депутатка «Голосу» Інна Совсун звернулася до Арсена Авакова, щоб він вибачився «перед батьками Кирила Тлявова та дівчиною, яку чотири години ґвалтували в Кагарлику».



На це Аваков відповів: Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити. І то, що повинен зробити – я зроблю. Не треба «підігравати» політичними дивідендами на трагедії. Я вам це раджу. І не вам мене повчати, як кажуть «родину любити». Я патріот до «мозга костєй» і буду працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій.



По обіді під стінами Кабінету міністрів України зібралося кілька сотень активістів, які висловлювалися проти «поліцейського свавілля», закликали уряд реформувати правоохоронну систему та відправити у відставку керівника МВС Арсена Авакова. «Основні вимоги – реформа правоохоронної системи, розслідування кричущих випадків і реакція загалом, і, звичайно, громадський контроль та діалог із поліцією, аби її покращити», – пояснила Радіо Свобода основні тези акції виконавча директорка «Центру громадянських свобод» Олександра Романцова. Серед організаторів акції також: KyivPride та Українська Гельсінська спілка. Під час акції поліція обступила активістів, а сторонніх людей перевіряла на наявність перцевих балончиків та ножів. Кількох людей поліція затримала, утім, точну кількість і причину затримання поліція не назвала.