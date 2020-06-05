Аваков у Раді: депутати оцінили виступ керівника МВС

5 червня у Верховній Раді відбувся виступ міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: це був його звіт про діяльність МВС. У коментарі Радіо Свобода народні депутати розповіли, що думають про його виступ і про його відповіді на запитання, які ставили парламентарі.

Анатолій КОСТЮХ, член фракції «Слуга народу»

– Арсен Борисович, він уже за цей довгий час (за 6 років, якщо не помиляюсь), він уже, звісно, знає прекрасно специфіку своєї роботи. Він дає прекрасні відповіді. Але мене в цілому не влаштовує зараз ситуація, яка відбувається в міністерстві.

Тому звіт мене влаштував (те, що він говорив), але те, що в нас відбувається по всій Україні, трішки не влаштовує.

Антоніна СЛАВІНСЬКА, членкиня фракції «Опозиційна платформа – «За життя»

– Я б оцінила його звіт як задовільний. Він був підготований. Це було помітно, що він мав відповіді на ці питання.

Щодо в цілому ставлення до міністра, то, авжеж, дуже є багато підстав критикувати його діяльність. Водночас я намагаюся бути об'єктивною і оцінювати його діяльність в рамках діяльності всього Кабінету міністрів. І на сьогоднішній день треба сказати, що, порівняно з іншими членами чинного уряду, він має якийсь досвід і професійні якості.

Марія ІОНОВА, членкиня фракції «Європейська солідарність»

– Мені було важливо почути про справу Шеремета. В звіті цього не було сказано, але міністр сказав, що він очікував таке запитання.

Вибачте, але підозрюваний Кожара, який звинувачується в умисному вбивстві, вийшов під заставу, а підозрювані у справі Шеремета, поки що тільки на припущеннях ґрунтується справа, – вони вже більше ніж 180 днів під вартою

Сергій ТАРУТА, член фракції «Батьківщина»

– А я був на зустрічі і не був на звіті. Я не слухав. Тому я не можу прокоментувати.

Інна СОВСУН, членкиня фракції «Голос»

– Звіт повторює те, про що пише сайт МВС, фейсбук МВС. Ми не почули, якихось нових деталей.

Але коли я попросила міністра Авакова вибачитися перед жертвами поліцейського свавілля, ми побачили його реакцію. Ми побачили, що він відмовляється вибачитися перед людьми, які постраждали від рук поліцейських: перед людьми, яких ґвалтували, перед людьми, які втратили своїх рідних через поліцейських.

І мені здається, що це є вирок для міністра внутрішніх справ Авакова. І це та ситуація, на яку вже не може не реагувати президент Зеленський.