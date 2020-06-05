Геращенко ухилився від відповіді про те, чому Аваков ігнорує запрошення правоохоронного комітету

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко ухилився від запитання Радіо Свобода про те, чому за 6 років своєї каденції очільник МВС проігнорував 29 із 32 запрошень правоохоронного комітету Верховної Ради відвідати засідання.

«Я можу сказати наступне: правоохоронний комітет жодного разу не виловлював недовіру Арсену Авакову», – відповів Геращенко.

Як встановив рух «Чесно», від моменту свого першого призначення до МВС, Аваков приходив на засідання правоохоронного комітету лише тричі: 10 грудня 2014 року (розгляд розслідування викрадення активістів Майдану), 13 травня 2015 року (представлення стратегії реформування органів внутрішніх справ), 6 лютого 2019 року (розгляд питання підготовки до виборів).

Решту 29 запрошень міністр ігнорував. Замість нього на багатьох засіданнях комітету був присутній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко або інші представники МВС.