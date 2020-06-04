Антон Геращенко про відставку Авакова та «провал реформи поліції через Деканоїдзе»

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко прокоментував можливість відставки нинішнього очільника МВС та назвав причину, завдяки якій той, на його думку, протягом шести років поспіль зберігає свою посаду. Окрім того, Геращенко звинуватив у провалі реформи поліції її ексочільницю Хатію Деканоїдзе. Про усе це –​ в інтерв'ю заступника Авакова Радіо Свобода.

–​ Я нещодавно спілкувалася з Хатією Деканоїдзе (очільниця Нацполіції у 2015–2016 роках – ред.), і вона сказала, що, на її думку, реформа поліції дуже провалена і 93 відсотки старих кадрів повернулися.

– Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції і, в тому числі, не дала жодного результату. Наприклад, один із двух ґвалтівників (поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні жінки і тортурах щодо неї) успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоїдзе у 2016 році. Достатньо?

– Це правда, що, за її словами, 93 відсотки старих кадрів повернулися? Через суди поновилися на своїх посадах?

– У мене цифр щодо відсотків немає, але я конкретно та чітко заявляю і прошу це показати: реформа по переатестації, організована Хатією Деканоїдзе призвела до того, що ґвалтівник із кагарлицького відділку успішно пройшов переатестацію. І в результаті, після переатестації, організованою Хатією Деканоїдзе, вчинив тортури і насилля.

– Питання щодо можливої відставки Арсена Авакова. Депутати від «Голосу» ініціювали постанову, закликають інших колег підтримати її. Сам Арсен Аваков як ставиться до цих процесів? До вимог депутатів, щоб він пішов у відставку?

– Він спокійно ставиться до будь-яких заяв депутатів про свою відставку.

– А він сам вважає своєю відповідальністю те, що відбулося в Кагарлику, Броварах, Одесі?

– Якщо відбувається якась проблема в якомусь великому закладі, то відповідати повинен безпосередньо начальник, а не та людина, яка займається питаннями організації ефективної роботи.

Ми змінили поліцію до невпізнаваності за останні 7 років!

У Врадіївці три дні приховували факт зґвалтування і спроби вбивства жінки. А розслідування зґвалтування і вбивства доручили самому ґвалтівнику. А коли запалав райвідділок врадіївський, тільки тоді про це дізнався міністр Захарченко.

Ми ж діємо інакше. В Кагарлику від моменту інформації про те, що є підозри щодо насилля з боку працівника поліції, через годину люди уже були затримані і передані слідству. Відчуйте різницю, будь ласка!

– Питання щодо мінування мосту. Це відбулося саме в той час, коли Арсен Аваков мав бути присутнім на закритому засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності. Він, відповідно, не з'явився через цю ситуацію. Це було співпадіння?

–​ Арсен Аваков не повинен був бути на комітеті. Раз. Друге: ми не відповідаємо за те, що якісь люди несповна розуму організовують подібного роду терористичні акти (ця людина спрямована на психіатричну експертизу).

Усі спроби пов'язати ці дві події є не більше, ніж дешевою конспірологією. І мені дивно, що, окрім телеграм-каналів, хтось іще у це вірить.

– А чому ви кажете, що він не мав бути присутнім на засіданні, якщо його депутати чекали там?

– По-перше, запрошували голову Нацполіції Ігоря Клименка, тому, відповідно, там міністра не повинно було бути.

– Але депутати говорили, що вони його чекали зі звітом і він мав би прийти...

– Надішліть, будь ласка, як четверта влада, запит про те, хто запрошувався на комітет.

(У секретаріаті комітету з питань правоохоронної діяльності Радіо Свобода підтвердили, що Арсена Авакова офіційно не запрошували на це засідання, яке відбулося 1 травня. Водночас частина депутатів наголошує на тому, що Аваков міг би прийти і без запрошення, адже під час обговорення присутні торкалися і діяльності його міністерства, і його особисто – ред.)

– Завтра (5 червня – ред.) буде звіт у Арсена Авакова. Про що саме він буде звітувати, можливо, ви можете сказати?

– Дізнаєтесь завтра. Інакше немає жодної інтриги.

– Авакова дехто називає... Навіть ви говорите, що він «​ефективний міністр»​. Ви можете тоді назвати переваги за його каденцію, за 6 років його перебування в міністерстві?

– У нас в країні в цілому є порядок. Україна – велика країна і злочини відбуваються щодня. Відсоток розкриття злочинів на сьогодні складає 91 відсоток! Погугліть, будь ласка, статистику, де ще в Європі є такий показник відсотка розкриття умисних убивств. Боюсь, що це – велика рідкість. За винятком Люксембурга, Ліхтенштейна (там, можливо, і 95). У нас – 91. Теж непогано.

Щодо роботи патрульної поліції. У нас немає жодного депутата, жодного судді, прокурора, який скаже, що може відкупитись від наших патрульних.

Все працює чесно і прозоро. Є недоліки в роботі – ми їх виправляємо. Це великий механізм роботи Міністерства внутрішніх справ. Там працює 350 тисяч осіб. Є і герої, є і падлюки. Герої роблять подвиги. Герої закривають собою людей від злочинності.

Наприклад, чому ніхто не хоче розповідати, що в Броварах, після виклику на 102, уже через 2 хвилини приїхало п'ятеро поліцейських, які почали затримувати озброєних бандитів?

При цьому поліцейські знали, що вони їдуть туди, де відбувається стрілянина зі зброї. Це ж нікому нецікаво! Цікавіше розповісти про щось погане. А розказати про хороше, наприклад, про героя України Сергія Губанова, який шість років захищав країну на передньому краю і загинув під час вибуху ворожої міни, про це нецікаво говорити.

– Так який такий позитивний фактор був у Арсена Авакова, що дозволяє йому протягом такого тривалого часу лишатись на посаді міністра? І які перспективи у нього, на вашу думку, лишитися і надалі очолювати це міністерство?

–​ Арсен Аваков перебуває на своєму посту завдяки довірі, яку йому виявляє президент, прем'єр-міністр і Верховна Рада.

– Але ж є недовіра суспільства!

(Згідно із соціологічним опитуванням Центру Разумкова, станом на лютий 2020 року рейтинг недовіри до Арсена Авакова був на рівні 74 відсотків – ред.)

– В чому ви її вимірюєте? Якщо вимірюєте в соцопитуваннях, то у нас довіра поліції в пунктах «довіряю» і «повністю довіряю» доходить, згідно з низкою соцопитувань, до 40 відсотків. Для такої країни, як наша, це – добре.

Подивіться на США (приклад для всього демократичного суспільства). Там зараз орди орків грабують могили: грабують магазини і супермаркети. Що не так з американською поліцією? Що не так з їхніми реформами?

– Але ж ви – активний користувач фейсбуку. І, я думаю, що ви бачили всі пости негативу, яких особливо побільшало останнім часом.

– Дуже багато постів негативу можуть бути інспіровані особами, яким цікаво створити таку хвилю негативу. Не мені вам пояснювати, як спеціалісту в ділянці масових комунікацій, як і скільки коштує створити хвилю негативу.