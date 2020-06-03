Стрілянина на ринку в Одесі: поліція відкрила ще два провадження

Поліція Одеської області повідомила, що за фактом подій на промтоварному ринку в Одесі відкриті ще два кримінальних провадження.

Згідно з повідомленням, дії правопорушників кваліфіковані за статтями про «умисне знищення або пошкодження майна» та «групове порушення громадського порядку».

«Наразі поліцейські встановили п’ятьох активних учасників цього правопорушення. Вирішується питання про правову кваліфікацію дій кожного з них, а також проводяться заходи зі встановлення причетності до злочину інших осіб», – йдеться в повідомленні.

Напередодні поліція Одеської області повідомляла про затримання 10 осіб після стрілянини в магазині тканин на промтоварному ринку Одеси, який ще називають «Сьомим кілометром». За даними поліції, невідомі в масках увірвалися у магазин, де влаштували погром зі стріляниною, внаслідок чого двоє працівників торговельного закладу зазнали поранень. Повідомлялося про відкриття провадження за статтею «хуліганство».