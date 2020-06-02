В Одесі сталася стрілянина на ринку, двоє поранених

У Одесі поліція встановлює обставини стрілянини на промтоварному ринку, внаслідок якого було поранено двох людей. Про це повідомляє місцева поліція.

«Попередньо встановлено, що сьогодні вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу. В результаті тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. Самі ж правопорушники сіли в свої автомобілі і поїхали геть», – мовиться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група.