Стрілянина в Броварах: суд узяв під арешт уже шістьох підозрюваних

Суд у Броварах Київської області станом на 10-у годину вечора обрав як запобіжний захід утримання під вартою без права застави вже шістьом підозрюваним в участі в стрілянині в цьому місті, що сталася вранці 29 травня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Всього затримано 28 учасників ганебної перестрілки у Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному НПУ проситиме запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Покарання за злочин – єдиний шлях до справедливості!» – написав він у твітері.

За повідомленням поліції, згаданій 21 особі оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство з застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на термін у 60 діб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко раніше заявляв, що поліція визначила понад 60 учасників стрілянини у Броварах на Київщині, зокрема замовників.

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом сталася перестрілка з застосуванням вогнепальної зброї через конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Поліція повідомила про затриманих. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».

Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками Київської області.