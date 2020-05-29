Бій за маршрут: хто й навіщо влаштував стрілянину у Броварах?

Ранкова стрілянина у Броварах 29 травня пов'язана з конфліктом між автобусними перевізниками, повідомляє Нацполіція та керівники МВС. Троє учасників збройної сутички поранені, затримано понад 20 осіб. В Київській області оголосили план «Перехоплення», пошуки учасників та організаторів стрілянини тривають і в сусідніх областях. Радіо Свобода зібрало найважливішу інформацію, відому про стрілянину у Броварах на цей час.

Стрілянина на вулицях міста. Десятки спортивних молодиків у темному одязі та у чорних масках злагоджено пересуваються по місту групами, ведучи прицільний вогонь по своїх супротивниках, після появи поліції – відступають дворами, ховають зброю до багажників своїх автівок та від'їжджають з місця бою. Так виглядав ранок 29 травня у Броварах – місті-супутнику Києва.

Управління Нацполіції Київської області того ж ранку лаконічно повідомило, що конфлікт зі стріляниною виник між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями та їхніми нелегальними конкурентами, та що частину його озброєних учасників затримали. За фактом збройної сутички порушено справу за статтею «хуліганство».

Радіо Свобода наводить приблизну хронологію подій, спираючись на повідомлення правоохоронців та на відео з соцмереж.

З 25 травня – в броварських пабліках з'являються повідомлення про відкриття нових автобусних маршрутів. Один з них – з'єднує район Торгмаш і центр міста. У відповідь деякі з місцевих жителів пишуть, що спортивні молодики охороняють одні маршрути і не дають набирати пасажирів – іншим, а також перешкоджають власникам автівок брати попутників.

7.00-8.00 29 травня – з'являються повідомлення у соцмережах про те, що в спальному районі Торгмаш, зокрема на вулиці Олімпійській, триває стрілянина за участі близько ста осіб. Городяни масово роблять світлини та знімають відео – значно випередивши в цьому поліцейських, які прибули на місце сутички пізніше.

О 7.15, за версією Нацполіції, місцеві жителі викликають поліцейських, і ті прибувають на місце «за одну хвилину». У соцмережах жителі Броварів наголошують, що поліція з'являється лише наприкінці сутички.

О 08.01 ранку – на відео однієї з городянок видно щонайменше 27 осіб, які діють скоординовано між собою, частина з них – пересувається зі зброєю групою, прикриваючи одне одного. Вони складають зброю в чохли, розходяться по дворах, частина – сідає до чорної автівки та до білого мікроавтобуса, і в цей момент на місце прибуває перший наряд поліції.

У той самий момент, але з іншого ракурсу зняв фінал бою інший місцевий мешканець. На його відео – понад 40 осіб, учасників сутички. Вони завершують стрілянину і тікають глибше у двори, коли на місце приїжджає поліцейська автівка.

О 9.02 ранку Нацполіція повідомляє про затримання 10 учасників перестрілки у Броварах. На оперативних світлинах видно легкову автівку з усіма відчиненими дверима – з номерами Вінницької області.

В цей час з'являється інформація і про трьох поранених із травматичної зброї учасників сутички.

О 10.42 ситуацію у Броварах коментує керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

О 13 годині Нацполіція повідомляє про план «Перехопленння» та наводить світлини двох білих мікроавтобусів, які розшукують: з номерами Вінницької та Київської областей. Один з них – схожий на той, який зняли на відео під час стрілянини жителі Броварів.

Близько другої години дня президент України Володимир Зеленський проводить розмову з керівником МВС Арсеном Аваковим та прем'єром Денисом Шмигалем щодо стрілянини у Броварах.

проводить розмову з керівником МВС та прем'єром щодо стрілянини у Броварах. 0 13.53 заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в Житомирській області затримали ще п'ятьох учасників стрілянини у Броварах, відтак в двох регіонах загалом затримано 16 учасників.

повідомив, що в Житомирській області затримали ще п'ятьох учасників стрілянини у Броварах, відтак в двох регіонах загалом затримано 16 учасників. О 14.43 Геращенко каже ще про п'ятьох затриманих на в'їзді до Вінниччини та про загальну кліькість затриманих – 21 особу.

О 15.11 29 травня поліція звітує про затримання 11 імовірних учасників стрілянини, з яких двоє – з Київської, а решта – з Вінницької областей. Правоохоронці повідомляють про порушення трьох приваджень: за фактами хуліганства, вчиненого з ізброєю групою осіб, умисного пошкодження майна та незаконного поводження зі зброєю. За півгодини слідство додало до справи ще одну статтю: замах на вбивство двох і більше осіб.

Бій у Броварах: що це було?

Попередню версію подій у Броварах виклав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Його пояснення цитує Офіс президента.

Арсен Аваков повідомив, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями у Броварах, і, за однією з версій, може бути пов’язаний із корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів. За даними міністра, у збройній сутичці брали участь близько ста осіб. Один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група, на трьох мікроавтобусах, приїхала з Києва, каже голова МВС.

Київські перевізники покликали тітушок зі столиці та з Вінницької області

«Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області», – таку версію озвучив Арсен Аваков.

За інформацією міністра, група з Вінниччини – співробітники однієї з охоронних фірм.

Заступник Авакова Антон Геращенко наголошує , що стріланину вчинили кримінальні угруповання, пов'язані з маршрутними перевезеннями у Броварах.

Це кримінальна розбірка між угрупуваннями, які «кришують» перевезення маршрутними таксі

«Це кримінальна розбірка між угрупуваннями, які «кришують» перевезення маршрутними таксі. Кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрям в Київській області», вважає Геращенко.

Пізніше він повідомив, що понад половина затриманих учасників перестрілки – жителі Вінниччини.

Співрозмовник Радіо Свобода, наближений до місцевої влади (який не має повноважень коментувати стрілянину офіційно), частково підтвердив цю інформацію, вказуючи на те, що «приїжджий» криміналітет був використаний однією зі сторін в боротьбі проти «місцевого».

Президент України Володимир Зеленський у розмові з Аваковим порівняв ситуацію у Броварах зі сплеском криміналу у 1990-х роках.

«Те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати. Це нагадувало 90-ті», порівняв Зеленський.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі Радіо Свобода розкрив деякі подробиці конфлікту.

«Зааарештовані два мікроавтобуси «Тойота Авалон». Два поранених – у Броварській лікарні, в одного легке поранення, у другого середньої тяжкості, але вони прооперовані. Важко дати інформацію, бо в цьому розбираються правоохоронці».

За словами міського голови, під час бою між угрупованнями постраждало майно городян.

Майно постраждало. Дуже багато обстріляних вікон.

«Майно постраждало: це вікна. Зараз дуже багато обстріляних вікон, і ми будемо звертатися до управителів комунальних служб. Конфлікт почався набагато раніше. Орган місцевого самоврядування не впливає на призначення міжміських маршрутів, сьогодні це вплив облдержадміністрації та Київської (міської) адміністрації. Ці питання виникали ще півтора роки тому, коли маршрут накладався на чинний маршрут», пригадує міський голова Броварів.

Депутат Верховної Ради від Броварів сьомого та восьмого скликань Павло Різаненко пояснює передумови конфлікту, який вилився у збройне протистояння між сторонами.

У Броварах фактично понад 100 тисяч населення. Щоденно більшість жителів Броварів їдуть до Києва

«У Броварах фактично понад 100 тисяч населення. Щоденно більшість жителів Броварів їдуть до Києва: на роботу чи навчання, або просто розважитися. Тому транспортний потік – дуже великий. Права на цей міжміський маршрут (Бровари – Київ) надає та контролює Київська облдержадміністрація, а не міська влада. Внутрішньоміські маршрути – це менш цікавий бізнес. А на маршруті Бровари – Київ обертаються дуже великі гроші. Причому є легальні перевізники, є нелегальні. Останні діють дуже зухвало: в самому центрі Броварів, коло міськради, у певному місці стає маршрутний автобус. Люди формують чергу, сідають і їдуть, платять за проїзд. Зрозуміло, що ніхто жодних податків із цього не сплачує. І цей конфлікт між легальними і нелегальними перевізниками – він тягнеться давно. Траплялися суперечки і між різними легальними перевізниками. Фактично тут діяла «олігополія» – вони спільно визначали і підвищували ціну на проїзд. І коли хтось один не хотів її підіймати – траплялися конфлікти. Але зараз – це зовсім інше»,– наголошує ексдепутат, уточнюючи, що 29 травня можна спостерігати загострення протистояння саме між легальними і нелегальними перевізниками.

«До поліції також є претензія. Наскільки я знаю, представники немісцевого криміналу залучені до конфлікту, вже з тиджень перебувають у Броварах, курсують по місту, і поліція отримує виклики. Але зреагувала вона лише тоді, коли вже почалися перестрілки», повідомляє Павло Різаненко.

Виконувач обов'язків голови Київської облдержадміністрації Василь Володін запевнив, що взяв ситуацію на особистий контроль.

За його словами, він одразу ж провів нараду з перевізниками, яких визначила обладміністрація та які мають угоди на організацію перевезень.

«Це, зокрема ТОВ «Євро-Авто-Альянс» (маршрути 706, 707) та ТОВ «Союз Авто» (маршрути 701, 803, 340, 906). Ці перевізники стверджують, що до ранкового інциденту не мають ніякого відношення та працюють у штатному режимі», запевнив Володін.

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками із застосуванням зброї.

Поліція повідомила про десяток затриманих, якими виявилися «гості» з інших регіонів України. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».​

Керівництво МВС назвало наслідком ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками у Київській області.