МВС: поліція визначила понад 60 учасників стрілянини у Броварах

Поліція визначила понад 60 учасників стрілянини у Броварах на Київщині, зокрема замовників, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
«Частина з них намагається сховатися. Але це їм не вдасться. Всіх знайдемо і передамо до суду для визначення міри і ступеня вини кожного», – написав Геращенко у фейсбуці 30 травня.
За його словами, на даний час у Броварському суді починається процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого під час вчорашньої стрілянини.
«Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих тітушок запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці. Судові засідання мають бути відкритими для суспільства і ЗМІ», – додав Геращенко.
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Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт із застосуванням зброї між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.
Поліція повідомила про затриманих. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».
Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками у Київській області.
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