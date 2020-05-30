МВС: поліція визначила понад 60 учасників стрілянини у Броварах

Поліція визначила понад 60 учасників стрілянини у Броварах на Київщині, зокрема замовників, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Частина з них намагається сховатися. Але це їм не вдасться. Всіх знайдемо і передамо до суду для визначення міри і ступеня вини кожного», – написав Геращенко у фейсбуці 30 травня.

За його словами, на даний час у Броварському суді починається процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого під час вчорашньої стрілянини.

«Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих тітушок запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці. Судові засідання мають бути відкритими для суспільства і ЗМІ», – додав Геращенко.

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Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт із застосуванням зброї між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Поліція повідомила про затриманих. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».​

Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками у Київській області.