Аваков: число затриманих учасників стрілянини в Броварах зросло до 28

До 28 зросло число затриманих учасників ранкової стрілянини в місті Бровари Київської області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«22-м висунуті звинувачення. Ми дуже сподіваємося, що за підтримки прокуратури в судах їм завтра буде ухвалений безальтернативний арешт, і ці люди надовго сядуть у тюрму, що не брати участь у таких ситуаціях на вулицях», – повідомив міністр у фейсбуці.

Про мотиви замовників стрілянини Аваков розповів так: «Дві групи людей, дві групи бізнес-перевізників, автобусних перевізників. Між Броварами і Києвом щодня курсує автобусне сполучення, вартість квитка – приблизно 14 гривень. Приблизно 600 тисяч заробітку (за день). Якщо взяти на рік – це близько 220 мільйонів. І от цей ринок ділять дві групи, і частина цього ринку, як з’ясувалося, біла, а частину (перевезень) здійснюють «сірі» перевізники, що належать до цих же груп. У якийсь момент дві групи порахували, що можуть за рахунок своїх «сірих» доходів наймати для розборок між собою бандитів».

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Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт із застосуванням зброї між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Поліція повідомила про затриманих. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».​

Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками у Київській області.