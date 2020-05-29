Аваков: число затриманих учасників стрілянини в Броварах зросло до 28

До 28 зросло число затриманих учасників ранкової стрілянини в місті Бровари Київської області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
«22-м висунуті звинувачення. Ми дуже сподіваємося, що за підтримки прокуратури в судах їм завтра буде ухвалений безальтернативний арешт, і ці люди надовго сядуть у тюрму, що не брати участь у таких ситуаціях на вулицях», – повідомив міністр у фейсбуці.
Про мотиви замовників стрілянини Аваков розповів так: «Дві групи людей, дві групи бізнес-перевізників, автобусних перевізників. Між Броварами і Києвом щодня курсує автобусне сполучення, вартість квитка – приблизно 14 гривень. Приблизно 600 тисяч заробітку (за день). Якщо взяти на рік – це близько 220 мільйонів. І от цей ринок ділять дві групи, і частина цього ринку, як з’ясувалося, біла, а частину (перевезень) здійснюють «сірі» перевізники, що належать до цих же груп. У якийсь момент дві групи порахували, що можуть за рахунок своїх «сірих» доходів наймати для розборок між собою бандитів».
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Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт із застосуванням зброї між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.
Поліція повідомила про затриманих. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».
Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками у Київській області.
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