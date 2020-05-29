Стрілянина в Броварах: поліція заявляє, що версія з «розподілом пасажиропотоку» підтверджується

Стрілянина в Броварах вранці 29 травня відбулася через розподіл пасажиропотоку – про такі висновки першочергових слідчих дій повідомляє Національна поліція.

«Встановлено, що за напрямком «Бровари-Київ» працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ «Союзавто», та маршрут 706 ТОВ «Євроавтоальянс», власниками якого є підприємці з Києва», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

За даними поліції, озброєні учасники приїхали до Броварів близько 6:30-7 години ранку в п’ятницю з боку Києва.

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Поліція додає, що кількість затриманих у зв’язку з цими подіями зросла до 24 людей. Слідчі розслідують вже чотири кримінальні провадження.

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками із застосуванням зброї.

Поліція повідомила про десяток затриманих, якими виявилися «гості» з інших регіонів України. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».​

Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками у Київській області.