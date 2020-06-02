Стрілянина на ринку в Одесі: 10 осіб затримані

Поліція Одеської області повідомляє про затримання 10 осіб після стрілянини в магазині тканин на промтоварному ринку Одеси.

«Вранці на промтоварному ринку 7 км невідомі особи в масках зайшли до магазину тканин, вчинили погром зі стріляниною, побили працівників та втекли з місця події на двох мікроавтобусах. Для встановлення місця перебування та затримання цих осіб в дію був введений оперативний план «Перехоплення», – повідомили у поліції.

За словами начальника головного управління поліції в Одеській області Олега Беха, працівники торговельного закладу раніше мали «побутовий конфлікт через місця паркування зі співвітчизниками, уродженцями Сирії, які також торгують тканинами на ринку, озброїлись пістолетами для відстрілу гумових куль і битами та пішли до магазину своїх опонентів».

Внаслідок стрілянини поранені двоє чоловіків. Їх доправили до лікарні.

Наразі тривають пошуки решти підозрюваних у нападі.

Подію кваліфікували за статтею «хуліганство».