Арсен Аваков. Звільнити не можна залишити

Арсен Аваков – рекордсмен за тривалістю перебування на посаді міністра внутрішніх справ України. Минає сьомий рік, відколи Арсен Борисович став очільником МВС. Це було у лютому 2014-го. Відтоді в Україні змінився президент, парламент та кілька урядів. Ані звинувачення у проваленій реформі поліції, ані «справа рюкзаків» – мільйонна оборудка, де фігурував син Авакова – Олександр, ані низка резонансних справ, безрезультатне розслідування яких триває роками, міністра Авакова «не підкосили»​.

Крісло під Аваковим захиталося минулого тижня – після того, як, за даними слідства, двоє поліцейських побили та зґвалтування жінку прямо у відділку поліції міста Кагарлик, що на Київщині. Після цього вкотре почали говорити про те, що не так із реформою правоохоронних органів, яка, між іншим, і розпочалася за міністра Авакова. «На попередників нема що спихати», – заявила депутатка «Голосу» Олександра Устінова з трибуни Верховної Ради, закликаючи колег відправити Авакова у відставку.

Хмизу у вогонь підкинула стрілянина у Броварах, котра сталася через кілька днів після Кагарлика. На тлі цих резонансних подій народні депутати викликали міністра Авакова «на килим» – хочуть заслухати його доповідь і по Кагарлику, і по Броварах. Авакова чекають у парламенті 5 червня на годині запитань до уряду. Тим часом під куполом Ради розпочався збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ.

Після Кагарлика депутати фракції «Голос» у парламенті оголосили про збір підписів за відставку очільника МВС Арсена Авакова. Станом на вечір 3 червня під проєктом постанови підписалося близько 60 депутатів від двох політичних сил – «Голосу» та «Слуги народу».

Від пропрезидентської політичної сили свої підписи за відставку Авакова поставили з десяток народних депутатів. Серед них – Єлизавета Богуцька, Євген Брагар, Геннадій Касай, Віталій Безгін, Лада Булах, Євгеній Шевченко. Останній про своє невдоволення роботою міністра заявив з трибуни парламенту:

«Я зараз заявляю усій країні, всім громадянам, що у фракції «Слуга народу» практично всі депутати незадоволені роботою Міністерства внутрішніх справ, практично всі депутати бачать, що це ні до чого не приведе і практично всі відчувають, що це відповідальність особисто кожного з нас перед нашими виборцями, перед нашими дітьми, які бояться вийти на вулицю. Я вважаю, що цей безлад треба припиняти, набратися сили, перестати боятися і зробити правильне рішення – відправити Авакова у відставку».

Шевченко додав, що час очільника МВС «вийшов» і що колись Аваков «був, мабуть, ефективним міністром, але час змінюється, і ситуація в країні змінилася».

У коментарі Радіо Свобода Євгеній Шевченко розповів, що депутати-«слуги» його підтримують, але публічно бояться критикувати Авакова. Проте у фракції «Слуга народу» від слів Шевченка відмежовуються. Мовляв, усе, що говорить Шевченко – це його власна точка зору, а не позиція фракції.

Більшість депутатів «Слуги народу» діяльність Авакова справді коментують дуже обережно. «Бо у Авакова на кожного є «папочка», – каже «не під запис» один зі слуг – чи то жартома, чи то серйозно. Мовляв, сваритися із міністром небезпечно, бо він на кожного має компромат.

Як би там не було, проте «слуги» добре пам’ятають риторику президента стосовно міністра. Залишаючи Авакова в уряді Олексія Гончарука, Зеленський, по-перше, брав на себе персональну відповідальність, а по-друге, він запевняв депутатів, що Аваков на посаді – тимчасово, допоки йому не знайдуть заміну.

«Я особисто чекаю кандидатуру від президента. Щоб не вийшло так, що цього (Авакова – ред.) знімуть, а нового не знайдуть. Тоді «умовні Бровари» можуть з’явитися в кожному регіоні», – каже народний депутат-«слуга» Дмитро Чорний. Таких, як Чорний, у пропрезидентській фракції багато. Усі вони чекають чітких сигналів від Зеленського.

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На останній пресконференції глави держави риторика президента стосовно Арсена Авакова змінилася кардинально. Зеленський більше не говорив ані про випробувальний термін, ані про тимчасовість міністра Авакова. Президент назвав очільника МВС «потужним міністром» чим дав зрозуміти, що питання про його заміну – не на часі.

«За шість років Арсен Борисович вибудував потужну вертикаль. Він має вплив не лише у своєму відомстві. Його люди – і в ДБР, і в прокураторі. Фактично – і в слідстві, і в нагляді. Я не знаю людей в системі, які готові відкрито сказати що, мовляв, давайте, я буду замість Авакова. Це дуже небезпечно для них», – каже політичний оглядач видання «Українська правда» Роман Романюк.

«Аваков як хороший психолог уміє правильно розказати президенту, чому він для нього незамінний. Думаю, стосовно Авакова, у голові в Зеленсього – складний симбіоз страху і розгубленості», – додає Романюк.

«Коли Авакова лишили в уряді Шмигаля, у мене зникли всі ілюзії, – каже один зі «слуг народу» в коментарі Радіо Свобода. – Проте багато хто з нас і досі чекає «відмашку» від президента, що він таки знайде заміну Авакову і запропонує її на посаду міністра внутрішніх справ», – говорить співрозмовник.

«Я не задоволений Аваковим. Мені не подобається, усе що відбувається в країні. Але я – людина президента. Це він мене привів у політику. Якщо я поставлю підпис за звільнення Авакова, значить я піду проти президента. Тому я просто відмежовуюся від цього питання і займаюся своїми справами», – сказав у коментарі Радіо Свобода ще один народний депутат-«слуга», наближений до президента, і додав, що «сильно глибоко» у політичних питаннях він не розбирається, а тому коментувати публічно цю тему не наважується.

«Моя позиція така: у Авакова треба забирати повноваження і трохи розвантажити його міністерство», – каже депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук.

«Хто може замінити Авакова, зважаючи на його вплив? Його треба було раніше знімати, адже він – понад шість років на посаді. Зараз він має вплив на низку відомств і структур – Державну службу з надзвичайних ситуацій, прикордонну службу, Національну гвардію, поліцію», додає вона.

За словами Верещук, вона не бачить сенсу у зборі підписів за відставку Авакова, допоки йому не знайшли заміну. Мовляв, буде так само, як з міністром охорони здоров'я, коли у час пандемії країна залишилася без міністра. «Якби «Голос» вийшов і запропонував кандидатуру і якби вони заявили, що беруть відповідальність за цю людину – тоді це була б серйозна розмова», – каже Верещук.

«Голос» справді на заміну Авакова публічно нікого не пропонує. Хоча у фракції кажуть, що вони готові порадити людей, проте не хочуть завчасно називати прізвища. Мовляв, «кандидатів зіб’ють на старті».

«Аваков – це ціла система відносин. Просто взяти і прибрати цю систему безконфліктно навряд чи вдасться. Тим паче у Авакова є його люди у парламенті. Є безпосередньо його люди, а також у разі крайньої необхідності він може залучити тих людей, які наразі не є його людьми», – каже експерт ГО «Слово і діло» Валентин Гладких. Якщо у Зеленського і виникне бажання «прибрати» Авакова, то голосів депутатів може забракнути і для звільнення, і для призначення нового міністра, вважає Гладких.

Попри жорстку та послідовну критику уряду, політичні сили «Європейська солідарність» та «Опозиційна платформа – За життя», підписи за відставку Авакова не дали. І там, і там публічно вимагають відставки усього уряду, а не окремо Авакова.

«Навіщо Авакову випробувальний термін? Ми вважаємо, що у відставку має піти увесь уряд, а не лише Аваков. Вони зараз намагаються збити пилюку над Аваковим. Але це спроба просто віддати когось сьогодні, щоб зберегти усіх на завтра», – заявив депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко в коментарі Радіо Свобода.

Інший депутат від цієї політичної сили Суто Мамоян в коментарі Радіо Свобода сказав, що «фракція не казала ставити підписи»: «У мене до Авакова позитивне ставлення. З того, що є, це найкращий варіант».

Ще один депутат від ОПЗЖ, член комітету з правоохоронної діяльності, з яким, за даними медіа, товаришує Аваков, Ілля Кива взагалі заявив, що у проваленій поліцейській реформі винний не Арсен Аваков, а грузинська реформаторка Хатія Деканоїдзе. «Зараз поліція якраз і відновлюється після тієї реформи», – заявив Кива в коментарі Радіо Свобода.

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Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко відмову підписуватися за відставку Авакова пояснила приблизно так само, як і Юрій Бойко. «Відставка одного міністра нічого не змінить. «Європейська солідарність» ініціює відставку всього уряду», – заявила Геращенко.

«Регламент ВР не передбачає збору підписів для зняття будь-якого міністра. Для цього потрібно лише зареєструвати постанову про відставку, і досить ініціативи одного депутата», – написала Геращенко у фейсбуці.

Разом з тим депутатка чомусь повідомила, що регламент ВР не заважає підписувати звернення щодо відставки глави МОЗ Максима Степанова, з її слів, «це відповідає регламенту».

Минулого понеділка комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності провів закрите засідання щодо ситуації у Кагарлику. Журналістів на комітет не пустили. Радіо Свобода зібрало коментарі депутатів до та після засідання.

Відомо, що на комітеті депутатам доповідали про хід розслідування, але питання морально-політичної відповідальності Арсена Авакова не піднімали. Натомість міністра чекають у Верховній Раді з доповіддю. Більшість депутатів, з котрими спілкувалося Радіо Свобода, повідомили, що хочуть послухати Авакова і вже далі робити висновки. Однак майже всі народні обранці були одностайними: найближчої п’ятниці у відставку міністра не відправлять.