У Раді почали збирати підписи за відставку Авакова – депутат

У Верховній Раді почали збирати підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомив народний депутат зі «Слуги народу» Ігор Василів.

Він розмістив у Facebook фото листа для збору підписів.

Інший член «Слуги народу» Євгеній Шевченко закликав своїх колег із фракції публічно заявити про своє незадоволення роботою Авакова і відправити його у відставку.

Фракція партії «Голос» також закликала відправити Авакова у відставку.

«Фасадна реформа патрульної поліції не змінила поки суті системи. Системи, в якій продовжує відбуватися понад 60 тисяч катувань щороку. Поліція не захищає звичайних громадян, але дуже добре покриває своїх. Саме тому поліцейські, які вбили 5-річного Кирила Тлявова, зараз на свободі. Саме тому трапились Кагарлик і Бровари. І саме тому партія «Голос» вимагає відставки міністра Авакова», – заявила член фракції Інна Совсун з трибуни парламенту.

Аваков перебуває на посаді міністра внутрішніх справ з лютого 2014 року.