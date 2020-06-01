Суд заарештував уже 20 фігурантів справи про стрілянину в Броварах – Аваков

Суд заарештував уже 20 фігурантів справи про стрілянину в Броварах на Київщині, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.

«Отже, на зараз, 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й. Двом особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі — організатори злочину. Слідство триває», – повідомив Аваков.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко раніше заявляв, що поліція визначила понад 60 учасників стрілянини у Броварах на Київщині, зокрема замовників. Вранці 29 травня у Броварах під Києвом сталася перестрілка з застосуванням вогнепальної зброї через конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Поліція повідомила про затриманих. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».

Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками Київської області.