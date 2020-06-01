За перші вісім хвилин роботи камер зафіксували 262 перевищення швидкості – Аваков

За перші вісім хвилин роботи камер на дорогах зафіксували 262 випадки перевищення швидкості, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Twitter.

«О 00:00 запущена система автофіксації перевищення швидкості. За 8 хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості. І це при тому, що камери налаштовані в Києві на 103 км/год», – написав Аваков.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, 25 камер встановлені на території Київської області, ще 20 – у Києві. У цьому році планують встановити ще 220 комплексів автоматичної фіксації.

12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, запуск системи в експлуатацію очікувався з 1 травня.

У квітні Міністерство внутрішніх справ повідомило, що переносить запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантинні обмеження.