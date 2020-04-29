МВС переносить запуск системи автоматичної фіксації порушень ПДР через карантин

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що переносить запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантинні обмеження.

У пресслужбі відомства нагадали, що 12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, запуск системи в експлуатацію очікувався з 1 травня.

«Проте 11 березня уряд запровадив карантинні заходи, аби не допустити поширення COVID-19. Ці обмеження частково стосуються роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації. Тому в МВС ухвалене рішення відтермінувати роботу системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення карантину», – йдеться в МВС.

28 квітня Міністерство внутрішніх справ і сервіс «Штрафи UA» запустили однойменний додаток, де водії за номером водійського посвідчення, ІПН або за серією та номером штрафу можуть здійснити перевірку та заплатити за порушення ПДР.

За даними патрульної поліції, торік в Україні правоохоронці виписали штрафів водіям на приблизно 500 мільйонів гривень.