Українські водії можуть перевіряти ПДР-штрафи в мобільному телефоні

Міністерство внутрішніх справ і сервіс «Штрафи UA» запустили однойменний додаток, де водії за номером водійського посвідчення, ІПН або за серією та номером штрафу можуть здійснити перевірку та заплатити за порушення ПДР.

«Така функція стала доступною після того, як МВС відкрило дані про факти порушення ПДР. Це забезпечує прозорість процедури штрафних платежів і надходження коштів, що дозволяє збільшити інформованість водіїв. Покращує ситуацію зі своєчасністю сплати, знижує навантаження на виконавчі органи і збільшує надходження до бюджету. Для МВС це важливий проєкт», – заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Повідомляється, що оновлена версія додатку «Штрафи UA» вже працює для IOS, а для Android оновлення вийде на початку травня.

«Люди не знають, що за ними все ще є заборгованість. 40-50% запитів, з якими до нас звертаються щодня, стосуються того, як перевірити статус сплати. Тому що сплачено, не означає погашено, – прокоментував важливість запуску застосунку засновник сервісу «Штрафи UA» Денис Дмитров.

За даними патрульної поліції, торік в Україні правоохоронці виписали штрафів водіям на приблизно 500 мільйонів гривень, 40% з яких не були вчасно сплачені.

Раніше МВС анонсувало, що з 1 травня у Києві та області запустять систему відеофіксації порушень правил на дорозі.