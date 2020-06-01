У Києві з 1 червня запрацювали камери автофіксації порушення ПДР

У Києві з понеділка, 1 червня, запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожньої безпеки. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.
«Ці камери будуть вимірювати швидкісний режим руху на дорогах столиці, та у разі виявлення правопорушення будуть його автоматично фіксувати», – мовиться у повідомленні.
Камери запрацювали на наступних вулицях:
- вул. Олени Теліги, 39
- Набережне шосе, 4 (навпроти)
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
- вулиця Братиславська, 18
- Чоколівський бульвар, 24
- Північний міст (у напрямку лівого берега)
- Північний міст (у напрямку правого берега)
- Броварський проспект. (м. Лівобережна)
- Броварський проспект/ вул. Будівельників
- Південний міст (у напрямку лівого берега)
- Південний міст (у напрямку правого берега)
- проспект Героїв Сталінграда, 25
- проспект Володимира Маяковського, 56
- проспект Володимира Маяковського, 65
- Дружби народів бульвар, 27
- Дружби народів бульвар, 36
- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, запуск системи в експлуатацію очікувався з 1 травня.
У квітні Міністерство внутрішніх справ повідомило, що переносить запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантинні обмеження.
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