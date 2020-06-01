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01 червня 2020, Київ 08:23
Новини | Події

У Києві з 1 червня запрацювали камери автофіксації порушення ПДР

На вулицях столиці запрацювали система автофіксації порушень правил дорожнього руху

У Києві з понеділка, 1 червня, запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожньої безпеки. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

«Ці камери будуть вимірювати швидкісний режим руху на дорогах столиці, та у разі виявлення правопорушення будуть його автоматично фіксувати», – мовиться у повідомленні.

Камери запрацювали на наступних вулицях:

  • вул. Олени Теліги, 39
  • Набережне шосе, 4 (навпроти)
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
  • вулиця Братиславська, 18
  • Чоколівський бульвар, 24
  • Північний міст (у напрямку лівого берега)
  • Північний міст (у напрямку правого берега)
  • Броварський проспект. (м. Лівобережна)
  • Броварський проспект/ вул. Будівельників
  • Південний міст (у напрямку лівого берега)
  • Південний міст (у напрямку правого берега)
  • проспект Героїв Сталінграда, 25
  • проспект Володимира Маяковського, 56
  • проспект Володимира Маяковського, 65
  • Дружби народів бульвар, 27
  • Дружби народів бульвар, 36
  • Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
  • Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана

12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, запуск системи в експлуатацію очікувався з 1 травня.

У квітні Міністерство внутрішніх справ повідомило, що переносить запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантинні обмеження.

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