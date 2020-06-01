У Києві з 1 червня запрацювали камери автофіксації порушення ПДР

У Києві з понеділка, 1 червня, запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожньої безпеки. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

«Ці камери будуть вимірювати швидкісний режим руху на дорогах столиці, та у разі виявлення правопорушення будуть його автоматично фіксувати», – мовиться у повідомленні.

Камери запрацювали на наступних вулицях:

вул. Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вулиця Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (у напрямку лівого берега)

Північний міст (у напрямку правого берега)

Броварський проспект. (м. Лівобережна)

Броварський проспект/ вул. Будівельників

Південний міст (у напрямку лівого берега)

Південний міст (у напрямку правого берега)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів бульвар, 27

Дружби народів бульвар, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, запуск системи в експлуатацію очікувався з 1 травня.

У квітні Міністерство внутрішніх справ повідомило, що переносить запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантинні обмеження.