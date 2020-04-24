Верховна Рада скасувала штрафні бали за порушення ПДР

Верховна Рада скасувала штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.

Під час фінального голосування рішення підтримали 302 народні депутати.

Штрафні бали існують із 7 листопада 2015 року. На початку року кожен водій отримує 150 балів. Їх стягують «за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі». Якщо бали закінчувалися, водія штрафували.

Ініціатором законопроєкту про скасування штрафних балів став народний депутат від «Слуги народу» Владлен Неклюдов.

«Досвід розвинутих країн свідчить про інші підходи до застосування штрафних балів, які розглядаються як додатковий стимул для усвідомлення порушником серйозності наслідків у разі систематичного недотримання правил дорожнього руху, у тому числі й шляхом позбавлення права керування транспортним засобом», – йдеться в пояснювальній записці.

Депутат зазначає, що застосування більш суворого виду відповідальності відбувається після набрання водієм певної кількості штрафних балів, а не зняття, як передбачено законодавством України.