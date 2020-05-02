Двох обвинувачених у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі випустили із СІЗО – адвокат

Двох обвинувачених у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова випустили зі слідчого ізолятора, повідомив адвокат одного з них Віктор Чевгуз у коментарі Hromadske.

«Коли їм зменшили суму застави, вони невдовзі внесли її й вийшли», – сказав Чевгуз.

Про яку суму застави йде мова, наразі невідомо.

За словами бабусі вбитого хлопчика Олександри Тлявової, чоловіків випустили під заставу на початку березня.

За даними правоохоронців, 31 травня 2019 року четверо осіб, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

3 червня п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.

23 грудня обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова направили до суду.

Справу розслідують за статтями «хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» і «вбивство через необережність».