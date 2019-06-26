Загибель хлопчика від рук поліцейських: родина просить Зеленського забезпечити справедливе розслідування

Родина 5-річного Кирила Тлявова, який загинув від рук поліцейських у Переславі-Хмельницькому, на прес-конференції в Києві звернулась до президента України Володимира Зеленського з проханням забезпечити справедливе розслідування і суд. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Родичі Тлявова також просять про особисту зустріч з главою держави через відсутність будь-яких зрушень у розслідуванні злочину.

«Не розумію, чому ті, хто брав участь у стрілянині, не були взяті під варту, гуляють собі спокійно по Переяславу-Хмельницькому та почувають себе спокійно. Слідчі ДБР уникають зі мною будь-якого спілкування», – поскаржилася бабуся загиблого.

Адвокат родини повідомив, що вони зверталися до генпрокурора Юрія Луценка та голови Державного бюро розслідувань Романа Труби, але звернення «було проігнороване».

«Вважаємо, що слідство не зацікавлено у чесному розслідування цього злочину», – заявив юрист.

3 червня стало відомо, що 5-річний Кирило Тлявов, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. 5 червня дитину поховали в її рідному місті.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.