Один із підозрюваних у вбивстві дитини тричі уник ротації на схід України – Князєв

Один із поліцейських, яких підозрюють у вбивстві п’ятирічного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, тричі уникав ротації на схід України, заявив голова Національної поліції Сергій Князєв в ефірі каналу «1+1».

Він нагадав, що поліцейські, які не пройшли переатестацію, але змогли поновитися на роботі через суд, мали пройти ротацію у Донецькій або Луганській області, частини яких наразі окуповані незаконними збройними формуваннями.

«Один із цих негідників поновився на службі у 2018 році. До речі, за моїм наказом всі поліцейські, які поновилися на службі, повинні пройти підвищення кваліфікації і в ротаційному порядку направляються на схід нашої держави, у Донецьку і Луганську область. Там завжди є що робити поліцейським, достатньо роботи», – сказав Князєв.

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Однак один і підозрюваних, за його словами, ротацію не пройшов, хоча пропозицію отримував тричі.

«Один із цих негідників чомусь уник тричі ротаційного направлення на схід. І саме в травні поточного року був останній раз, коли йому вчергове запропонували їхати. Він приніс лікарняний на дату виїзду. До речі, виданий у тій самій районній лікарні, де померла дитина», – зазначив голова Нацполіції.

6 червня стало відомо, що колишній начальник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов, який пішов у відставку через загибель дитини ймовірно від рук поліцейських, став керівником поліції в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не напише заяву про відставку, і не бачить сенсу у відставці голови Нацполіції України Сергія Князєва.

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3 червня стало відомо, що 5-річний Кирило Тлявов, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. 5 червня дитину поховали в її рідному місті.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.