Звільнений на Київщині після загибелі хлопчика генерал очолив поліцію ООС

Колишній начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, який після загибелі 5-річного хлопчика подав рапорт і попросив про продовження служби на Донбасі, отримав нову посаду. Ценов очолить поліцейські сили в зоні проведення Операції об’єднаних сил, повідомив 6 червня перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

«Сьогодні зранку командувачу ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил в зоні проведення Операції об’єднаних сил генерала Дмитра Ценова», - написав Аброськін у Facebook.

Керівник поліції Київської області Дмитро Ценов 3 червня подав рапорт про відставку з посади.

4 червня у великих містах України люди вийшли на акції протесту з вимогою відставки міністра МВС Арсена Авакова через загибель 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, до чого, за попередніми даними, причетні двоє на той час поліцейських, що нині вже звільнені з лав поліції. Напередодні Голосіївський районний суд Києва заарештував їх на два місяці без можливості внесення застави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не напише заяву про відставку, і не бачить сенсу у відставці голови Нацполіції України Сергія Князєва.

3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. 5 червня дитину поховали в її рідному місті.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.