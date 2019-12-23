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23 грудня 2019, Київ 20:34
Новини | Політика

Обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова скерували до суду – прокуратура

Акція пам’яті п’ятирічного хлопчика, вбитого в Переяслав-Хмельницькому, Львів, 4 червня 2019 року

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Прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства 5-річного хлопчика з Переяслав-Хмельницького Кирила Тлявова, повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, справу передали за «ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України».

«За версією слідства, у травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно, задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян. Внаслідок одного із здійснених пострілів малолітній дитині заподіяно смертельне поранення. За даними слідства, двоє із зазначених чоловіків – колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них та їх товариш», – йдеться в повідомленні.

Директор ДБР Роман Труба
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3 червня стало відомо, що 5-річний Кирило Тлявов, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. 5 червня дитину поховали в її рідному місті.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

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