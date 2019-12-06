Слідчі ДБР завершили досудове розслідування вбивства Кирила Тлявова – Труба

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування вбивства на Київщині 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, повідомив 6 грудня директор бюро Роман Труба.

«Сторона обвинувачення визнала докази, що зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів щодо чотирьох підозрюваних – усіх, хто був учасником тієї трагічної події. Далі підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду. Там оберуть покарання для цих осіб. Вірю, воно буде справедливим», – написав Труба у своєму телеграм-каналі.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що двоє поліцейських і двоє цивільних п’яними пристрілювали рушницю.

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, спочатку було незрозуміло, що хлопчик отримав травми внаслідок пострілу. Лише вночі за 40 метрів від місця події правоохоронці виявили пляшки, які могли бути мішенями. Згодом біля одного з будинків знайшли дві гільзи.

3 червня п'ятирічний хлопчик помер у лікарні. Після цього керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади.

4 червня Голосіївський районний суд Києва заарештував на два місяці без можливості внесення застави двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця.

Спочатку їх підозрювали за статтями про хуліганство і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство».