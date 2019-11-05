ДБР назвало підозрюваного у вбивстві дитини в Переяславі

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив 5 листопада про результати розслідування вбивства в місті Переяславі 5-річного хлопчика Кирила Тлявова.

«Ми не знайшли зброї, хоча для цього було зроблено все: водолази ретельно дослідили кожну водойму, яка є в населеному пункті, а також поруч із ним. Під час цього обстеження знайшли зброю, яку довгий час шукали наші колеги-правоохоронці в іншому кримінальному провадженні. Водночас відсутність зброї не впливає на результати розслідування. Допити, результати всіх експертиз доводять, що дитина була вбита кулею, яка випущена за зброї з відстані 80 метрів о 15:36, зробив це інспектор поліції. Смерть дитини – це результат безвідповідальної поведінки людей, які зобов’язані були слідкувати за дотриманням закону», – повідомив Труба.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що двоє поліцейських і двоє цивільних п’яними пристрілювали рушницю.

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, спочатку було незрозуміло, що хлопчик отримав травми внаслідок пострілу. Лише вночі за 40 метрів від місця події правоохоронці виявили пляшки, які могли бути мішенями. Згодом біля одного з будинків знайшли дві гільзи.

3 червня п'ятирічний хлопчик помер у лікарні. Після цього керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади.

4 червня Голосіївський районний суд Києва заарештував на два місяці без можливості внесення застави двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця.

Спочатку їх підозрювали за статтями про хуліганство і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство».